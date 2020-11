Zbiorniki do przechowywania oleju rybnego

Zbiornik do przechowywania surowych ryb lub oleju rybnego może służyć również do przeładunku produktu. Ryby lub olej można wyładować bezpośrednio ze statku i magazynować do momentu odbioru lub przed dalszym procesem przetwórczym. Możemy zaprojektować i wyprodukować zbiorniki magazynowe całkowicie według Twoich specyfikacji. Zbiorniki do przechowywania oleju rybnego są często wyposażone w izolację, spiralę lub płaszcz grzewczy. Produkujemy zbiorniki na olej rybny o pojemności od 50 m3 do 4000 m3.

Wybór materiału

Przechowywanie oleju rybnego zwykle odbywa się na obszarach przybrzeżnych, dlatego zbiorniki są często produkowane ze stali 316 (L) lub duplex, aby zapewnić wyższą odporność na korozję przy kontakcie ze słoną wodą.

Zbiorniki Gpi są zawsze wykonywane ze stali nierdzewnej, typu 304 (L) lub 316 (L) i duplex. W zależności od Twoich potrzeb i warunków środowiskowych, nasze produkty mogą być polerowane lub szlifowane.

Zbiorniki procesowe do oleju rybnego

Produkt podstawowy – olej rybny lub surowa ryba – jest przetwarzany w zbiornikach na produkt gotowy lub półprodukt dla klientów z branży spożywczej i farmaceutycznej.

Przeczytaj więcej o naszych zbiornikach procesowych.

Zbiornik na olej rybny skonstruowany zgodnie z najwyższymi wymogami bezpieczeństwa i jakości

Stawiamy sobie wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości. W tym celu pracujemy zgodnie ze wszystkimi najnowszymi, międzynarodowymi normami i przepisami.

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie i jakości w Gpi.

Transport do klienta lub budowa na miejscu?

Nasze fabryki w Lopik (Holandia) oraz w Skarbimierzu i Brzegu produkuje zbiorniki, które można transportować po drogach. Nasz zakład produkcyjny XL w Groot-Ammers znajduje się nad rzeką Lek, która umożliwia transport zbiorników drogą wodną. Na miejscu, w fabryce klienta, możemy zbudować zbiorniki do 30 m wysokości i 30 m średnicy.