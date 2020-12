Magiczne zdjęcia z Islandii. 4 zbiorniki ze stali nierdzewnej do magazynowania surowych ryb dla firmy z Islandii.

Przedsiębiorstwo rybackie zwróciło się do wielu firm, w tym Skipalfytan ehf. (firma usługowa i magazyny) oraz Eyjablikk ehf. (przetwórca stali), aby złożyli propozycję realizacji tego projektu na miejscu. Chociaż obie firmy początkowo chciały same zająć się wdrożeniem, stopniowo odkrywały, że wyzwanie jest bardzo duże, aby móc złożyć atrakcyjną ofertę. W związku z tym zaczęto szukać firmy, która mogłaby zbudować zbiorniki.

Wybór

Fridrik Bjorgvinsson, dyrektor Eyjablikk ehf, mówi o fazie wyboru wykonawcy: „Zdaliśmy się na Internet. Chcieliśmy znaleźć firmę, która mogłaby spełnić wszystkie wymagania. W Europie nie ma tak wielu organizacji mogących im sprostać. Skontaktowaliśmy się z Gpi na początku kwietnia, a kilka tygodni później zakończyliśmy fazę wyboru”.

Specyfikacja

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu 4 pionowych zbiorników magazynowych do przechowywania surowych ryb, każdy o pojemności 560 m3. Zbiorniki o stożkowej górze mają średnicę 7 metrów, a wysokość cylindra to 13,7 metra. Dla utrzymania dobrego drenażu wymagane było również stożkowe dno, którego rozmiar okazał się największym wyzwaniem. Nasi sprawdzeni dostawcy nie zwiedli i tym razem. Konstrukcja zbiorników oparta jest na międzynarodowej normie EN 13445. W związku z montażem na wybrzeżu zbiorniki wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316 (L). Materiał ten zapewnia wysoką odporność na korozję, co jest niezbędne wobec środowiska słonej wody morskiej.

Zbiorniki zostały wyprodukowane w hali Gpi w Groot-Ammers, zlokalizowanej tuż nad wodą, a następnie dostarczone do Rotterdamu. Stamtąd zostały przetransportowane drogą wodną do miejsca docelowego w Vestmannaeyjar na Islandii.

Zastosowanie

Zbiorniki będą służyć do przechowywania surowych ryb, które pompowane są bezpośrednio ze statku do zbiorników, a w międzyczasie rozpoczyna się produkcja. Zbiorniki działają również jako bufor, ponieważ produkcja przebiega wolniej niż pompowanie ryb ze statku. Dobrze zaplanowany proces skraca czas postoju łodzi rybackich w porcie i daje im więcej czasu na łowienie w krótkim sezonie połowowym.

„Ten projekt był jednym z najlepszych projektów, nad którymi pracowałem w ciągu ostatnich 15 lat”.

Współpraca

Fridrik miał bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy z Gpi: „Komunikacja była doskonała od początku do końca. To pokazuje, że ludzie wiedzą, o czym mówią i że nawet najmniejsze szczegóły mają znaczenie. Z pewnością tę relację utrzymamy na przyszłość. Ten projekt był jednym z najlepszych projektów, nad którymi pracowałem w ciągu ostatnich 15 lat ”.

Było jasne, że dobra współpraca doprowadzi do czegoś więcej. Zapytaliśmy Fridrika, czy jako fotograf amator chciałby zrobić zdjęcia zbiorników na Islandii. Wpadł na pomysł uchwycenia zarówno zbiorników, jak i zorzy polarnej. W pogodny wieczór poprosił kapitana portu o pomoc i przygaszenie świateł. W ten sposób mógł wyraźnie sfotografować zorzę polarną i piękne rozgwieżdżone niebo wraz ze zbiornikami. Czysta magia!

© Fridrik Bjorgvinsson