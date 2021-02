Producent zbiorników piwowarskich

Dobre piwo zaczyna się w zbiorniku

Zbiorniki fermentacyjne w branży piwowarskiej to bardzo ważny element produkcji piwa. Pracownicy browarów, zgodnie twierdzą, że Gpi to nie tylko producent zbiorników ze stali szlachetnej, ale przede wszystkim żywa i otwarta na komunikację organizacja. Inżynierowie rozumieją procesy zachodzące w innych firmach, stawiają na optymalizację i jakość produktów. To jeden z powodów, dla którego zbiorniki dostarczane są dla browarów rzemieślniczych oraz ogólnie znanych marek, należących między innymi do Asahi Group Holdings.