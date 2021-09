Amerykańskie korzenie

Wszystko zaczęło się w 1880 roku, kiedy to grupa specjalistów z branży przemysłowej założyła Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME- American Society of Mechanical Engineers), aby stworzyć przepisy dotyczące projektowania, produkcji i inspekcji kotłów parowych. Szczególną uwagę zwrócili w kierunku bezpieczeństwa. Następnie stowarzyszenie rozpoczęło certyfikację systemów kontroli jakości.

Dzisiejsze ASME to szczegółowe przepisy projektowe, które obejmują między innymi kontrolę materiałów, w przypadku Gpi – produkcję zbiorników ciśnieniowych i ich montaż, badanie NDE i certyfikację produktów.

Dlaczego warto posiadać certyfikat ASME?

ASME jest obowiązkowe w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ale biorąc pod uwagę ekonomiczną i przemysłową globalizację przepisy są akceptowane w ponad 140 krajach na całym świecie. Receptą na ewentualne trudność w eksporcie produktów jest zastosowanie przepisów ASME BPVC (Boiler and Pressure Vessel Code).

Program certyfikacji ASME jest uznawany za gwarancję jakości zarówno dla producenta zbiorników, jak i dla odbiorcy. Niewątpliwie, certyfikat ułatwia zdobycie nowych kontrahentów, a często jest jednym z warunków kontraktu.

W dużym uproszczeniu, ASME składa się z :

norm bezpieczeństwa: wymagania opracowane przez ekspertów,

certyfikatów produktów: producent poddaje ocenie systemy jakości pod kątem bezpieczeństwa i ich zgodności z normami ASME,

znaku certyfikacji (stempel ASME): umieszczany na certyfikowanych zbiornikach ciśnieniowych jest dowodem na spełnienie norm bezpieczeństwa.

Gpi Poland-producent zbiorników ASME

Gpi Poland posiada certyfikat ASME BPVC Div1, to oznacza, że możemy produkować i wprowadzać na rynek urządzenia ciśnieniowe, których ciśnienie projektowe i warunki pracy nie wykraczają poza ramy określone normą.

Co ważne z punktu widzenia konstruktora, a często i klienta, kod projektowy nie musi być stosowany tylko do urządzeń ciśnieniowych. Z powodzeniem stosujemy go do urządzeń pracujących przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni.

Po otrzymaniu zapytania na produkcję i dostawę zbiorników skupiamy się na dwóch czynnikach; na wymaganiach klienta i regulacjach prawnych, które obowiązują tam, gdzie zbiornik będzie użytkowany.

Wiktor Czerep, Special Engineer Gpi Poland, który o ASME wie praktycznie wszystko, przyznaje, że zbiorniki projektowane według ASME są z reguły o 10-20 % masywniejsze.

Porównując normy europejski i amerykańskie ASME pod kątem poziomu złożoności równań obliczeniowych Wiktor dzieli się swoim spostrzeżeniem: „Wszystkie normy obligują nas do sprawdzania zarówno elementów ciśnieniowych, jak i konstrukcyjnych. ASME ma bardziej praktyczne podejście do projektowania i produkowania zbiorników niż normy europejskie. Jest to jednak moja subiektywna ocena”. Wiktor Czerep, Special Engineer, Gpi Poland

ASME w Gpi Poland

Gpi Poland jest producentem zbiorników ciśnieniowych z certyfikatem ASME od 2019 roku. W Polsce, taki sam certyfikat ma tylko 39 firm. Specjaliści ściśle współpracują z Autoryzowaną Jednostką Inspekcyjną, którą w wypadku Gpi jest TÜV Nord Polska.

Główne zainteresowanie zbiornikami z certyfikatem ASME przejawia przemysł chemiczny, choć w tej grupie znajdują się też firmy spożywcze, farmaceutyczne i browary.

Zbiorniki zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z amerykańską normą mogą trafić na rynki europejskie.

Jak wygląda proces certyfikacji? Przeczytasz tutaj

----------

Dowiedz się więcej o zbiornikach dla przemysłu chemicznego.

Jeśli chcesz otrzymywać artykuły od naszych ekspertów zostaw swój adres e-mail.