Zbiorniki na piwo

Piwo kojarzy nam się z trunkiem nalewanym w pubie lub restauracji do kufla z lekkim gazem i pianką. Jak to się stało, że złoty napój zawitał do Polski? Jaką historię kryje w sobie piwo i czy zawsze było produkowane w odpowiednich warunkach?

Prawdopodobnie, piwo po raz pierwszy wyprodukowali Sumerowie. Pozostawili oni po sobie recepturę oraz Hymn do Ninkasi. Wynika z niego, że browarnictwem zajmowały się wówczas wyłącznie kobiety, choć pod czujnym okiem doświadczonego piwowara i był zwolniony ze służby wojskowej.

Fermentatory

Zbiorniki fermentacyjne w średniowieczu były wykonane z drzewa bukowego lub dębowego. W środku znajdowała się powłoka smoły. Beczkę spinano obręczami. Nasi przodkowie w celu produkcji złocistego napoju również korzystali z kadzi. Były jednak one dużo większe i trwalsze.

