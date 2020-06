Utrudniona dostawa zbiorników

Do tej pory wszystkie zbiorniki ze stali nierdzewnej o zbliżonych wymiarach były scalane na miejscu u klienta. Utrudniony dojazd do fabryki był główną przyczyną takiego rozwiązania. Podjęliśmy wyzwanie i chcieliśmy dostarczyć nasze zbiorniki z całości, co wiązało się z dodatkową pracą nad odpowiednim doborem gabarytów. Inżynierowie Gpi musieli pamiętać o funkcjonalności zbiorników, wszak miały one posłużyć do magazynowania olejów spożywczych.

Klient chcąc rozbudować własną bazę magazynową poszukiwał najlepszego rozwiązania. Na bardzo ograniczonej powierzchni miały znaleźć się zbiorniki stalowe na substancje o zróżnicowanych parametrach. Zaproponowaliśmy zbiorniki piętrowe tzw. DUO Tank z oddzielnymi komorami o łącznej pojemności 76 000 litrów.

Specyfikacja techniczna:

zewnętrzne cylindryczne zbiorniki

pojemność 76 m3

zbiornik składający się z dwóch komór (DUO Tank)

średnica zewnętrzna do 4 metrów

wykończenie Ra <0,8 µm

funkcja podgrzewania produktu

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Kategoria: Oleje

Typ klienta: Branża spożywcza

Ilość: 2

Przeznaczenie zbiornika: Zewnętrzne zbiorniki magazynowe