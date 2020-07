4 zbiorniki fermentacyjne zostały dostarczone do naszych przyjaciół z browaru Pinta. To już kolejne zamówienie od piwowarów z Wieprza, a następne przed nami.

Mocne strony Gpi

Jak mówią pracownicy browaru, Gpi to nie tylko producent zbiorników ale organizacja w której inżynierowie rozumieją procesy zachodzące w innych firmach. Michał Cebula, Quality Manager w browarze, wyjaśnia co wyróżnia Gpi spośród innych dostawców zbiorników:

„Na pewno głębokie zrozumienie potrzeb klienta i duże wsparcie na każdym etapie realizacji. Okazało się to szczególnie istotne podczas dużego i złożonego projektu budowy nowego zakładu produkcyjnego, gdzie zaangażowanych było wiele różnych firm. Rozwiązywanie problemów, reagowanie na zmiany i elastyczne podejście do klienta to z całą pewnością mocne strony GPI.”

Michał Cebula, Quality Manager, Browar Pinta

Szeroki zakres działań

Nowe zbiorniki o łącznej pojemności 600 hl, zwiększają moc produkcyjną w Pincie o ponad 40%, a to w miesięcznym przeliczeniu daje 120 tysięcy porcji piwa więcej. Michał Cebula podkreśla, zaangażowanie i indywidualne podejście inżynierów Gpi do potrzeb jakie mają browary rzemieślnicze.

„Nasze doświadczenia nauczyły nas, że podczas realizacji projektów niezwykle ważny jest nie tylko wybór odpowiedniej technologii, ale także dostawcy. Nasza współpraca z Gpi zaowocowała zbudowaniem relacji opartych na zaufaniu i wzajemnej pomocy. Eksperci Gpi podczas projektowania nie skupiali się wyłącznie na zbiornikach, ale na całym procesie produkcyjnym. Doświadczenie oraz sprawna komunikacja spowodowały, że dostarczone zbiorniki w pełni sprostały naszym wymaganiom, a ich integracja z istniejącą linią technologiczną przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Dzięki naszej współpracy nie tylko rozbudowaliśmy moce produkcyjne wprowadzając nowoczesne technologie, ale również wymieniliśmy cenne doświadczenia i wiedzę. Wybierając Gpi jako dostawcę nowych zbiorników CCT mieliśmy pewność, że cały projekt od zamówienia, przez projektowanie, produkcję, po dostawę oraz montaż odbędzie się szybko, sprawnie oraz z pełnym wsparciem ze strony zespołu Gpi.”

Michał Cebula, Quality Manager, Browar Pinta

Montaż 4 zbiorników cylindryczno-stożkowych ze stali nierdzewnej.

pojemność 150 hl

wysokość 4,5 m

średnica 2 m

Nowe możliwości

Pracujemy w przekonaniu, że zbiornik, który dostarczamy jest kolejnym etapem rozwoju naszych klientów. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i otwartą komunikację ze wszystkimi Partnerami Gpi. Tak jest w przypadku Pinty, która słynie z kreatywności przy tworzeniu nowych piw (do kluczowych produktów należą m,in. Atak Chmielu, Pierwsza Pomoc). Dzięki nowym zbiornikom browar może poszerzyć swoją ofertę, nawiązywać kolejne kontakty biznesowe.

Dowiedz się więcej o naszych zbiornikach dla przemysłu piwowarskiego.

Nasi eksperci są otwarci na pytania i chętnie służą radą. Pozostaw kontakt, a my odezwiemy się w możliwie najkrótszym czasie.